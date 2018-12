Galleri: Træner bød på hård cross-træning efter julen

Formentlig julefrokost, snaps og godter for de fleste. Men 13 fredericianere mødte i stedet op hos personlig træner Mia Hay i en gammel industribygning på Nørrebrogade. Her stod den på "cross og funktionel træning" med medicinbolde, vægtstænger og tove, som blev flyttet rundt både indendørs og udendørs på det slidte betonunderlag i gården.

Mia Hay er personlig træner og står i spidsen for hold i cross og funktionel træning. Det foregår på Nørrebrogade 121 med indgang fra Thrigesvej. Prisen for træning er 450 kroner for et klippekort til ti gange, og et månedskort koster 350 kroner. Tilmelding sker via Facebook. Der er hold mandag, onsdag og lørdag. Der er desuden mulighed for personlig træning. Der bruges træningsudstyr, kroppens egen vægt, og der indgår også løb i træningen.Mere info fås på Mia Hays Facebook-side

For mennesker, der vil styrke kroppen

For et år siden lejede hun lokalerne i de gamle industribygninger ved Thrigesvej og Nørrebrogade. 'Her er basen for indendørs og udendørs er der træning, både for hold og individuelt.

- Det er helt nede på jorden og uden maskiner. Jeg har alt fra økonomimanden til atleten - og helt almindelige mennesker, der bare vil styrke deres krop, sagde Mia Hay, da Fredericia Dagblad kiggede forbi første træning efter jul.

Blandt dagens deltagere var søstrene Louise og Line Madsen, som tog veninden Jenny Gertsen med til en prøvetime.

- Det er en god form for træning, hvor man får rørt hele kroppen, sagde Jenny Gertsen.

- Jeg har før været i fitnesscentre, hvor der er spejle overalt, og det hele handler om, hvordan man ser ud, supplerede Line Madsen.

Verena Knudsen skubbede rundt med et traktordæk med en makker. Hun var glad for at være i træningstøjet og savnede ikke julehyggen hjemme i sofaen.

- Der har jeg siddet de sidste to dage. Nu er det tid til at komme i gang igen, siger hun.