Galleri: Glade og rørte idrætsfolk modtog priser

Rigmor Toft var den glade modtager af senioridrætsprisen. Hun står i spidsen for Parkinsondans i Parkinsonforeningen. Foto: Peter Leth-Larsen

Fredericia Garnisons Idrætsforening plejer at hive mange medaljer hjem til Fredericia. I år fyldte foreningens medlemmer også godt på scenen. Foto: Peter Leth-Larsen

Jan Nielsen står i spidsen for 12 gymnastikhold - tirsdag blev G94-instruktøren hædret som årets ildsjæl. Foto: Peter Leth-Larsen

Niels Skeby er formand for Fredericia Eliteidræt og var med til at uddele penge for Fredericia Idrætsfond. Foto: Peter Leth-Larsen