Galleri Eskely lokker med julestemning og gaveideer

Pjedsted: Keramiker Gurli Hjorth, Galleri Eskely, Pjedstedvej 66, holder fra 1. december åbent alle lørdage og søndage mellem 10 og 16.

Galleriet tilbyder en række produkter til juletiden: Shadow light til at lyse i den mørke tid, kopper, krus og tekander for te-elskere, salatskåle, små sushi skåle, Stjernehilsner, damekaffekopper, clipsøreringe, istapper til juletræer og ikke mindst de nye Funghi-vaser, der er blevet et stort hit.

Oven i kommer så kaffe, te, kakao med hjemmebag, der alt sammen er med til at gøre keramiker Gurli Hjorths Galleri til et udflugtsmål. /EXP