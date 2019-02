Frustreret iværksætter: Jeg har været i isolationsfængsel i 11 år

Det har sin pris at være iværksætter. Tommy Larsen har det seneste årti kastet al sin tid og penge i sin opfindelse om bølgeteknologi, men nu er både de personlige og økonomiske ressourcer ved at slippe op.

Fredericia: For Tommy Larsen bliver 2019 et skelsættende år. Inden klokkerne ringer ind til 2020, skal han have fundet en partner til sin virksomhed Weptos, som har de økonomiske midler til at sætte Weptos' bølgeenergianlæg på skinner.

Tommy Larsen har selv skudt mange millioner kroner i projektet, men nu er bunden i pengekassen synlig, og der er kun småpenge tilbage.

Han har solgt sit hus, sælger mange af sine ting på Gul og Gratis og har løbet virksomheder, fonde, politikere og investorer på dørene for at rejse den nødvendige kapital. Men indtil videre forgæves.

- Jeg er flyttet ind i en lejlighed i midtbyen for at nedbringe omkostningerne. Bygningen, hvor Weptos holder til, er betalt og vurderet til seks millioner kroner, så for at holde Weptos kørende, mens jeg søger flere virksomheder om partnerskab, har jeg henvendt mig til fire banker for at bede om et lån. Men selvom jeg kan stille bygningen som sikkerhed, kan jeg ikke låne en krone, fortæller han.