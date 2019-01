Fredericianeren René Ørum kæmper for bedre forhold for skilsmissefædre. Han er blevet gruppeformand i foreningen Godfar.dk, som ønsker flere ordninger, hvor børn bor i en lige deleordning hos mor og far. - Fædre bliver for ofte kørt ud på et sidespor efter en skilsmisse, mener han.

Fredericia: Fædre bliver alt for ofte kørt ud på et sidespor efter en skilsmisse. Det mener 31-årige René Ørum fra Fredericia, som er en af frontkæmperne i foreningen Godfar.dk, der arbejder for lige deleordninger for børn, når forældre skilles. - Der er mange sager, hvor fædrene efter en skilsmisse bliver kørt ud på et sidesport. Især i sager, der kommer i statsforvaltningen, bliver fædre ofte gjort til andenrangsforældre, siger René Ørum, der er gruppeformand i foreningen.

Foreningen Godfar.dk er forholdsvis ny. To af talsmændene, Niels Nyhus (til venstre) og René Ørum, ønsker mere debat om systemet efter skilsmisser, hvor mødre ifølge foreningen ofte favoriseres af statsforvaltningen. Foto: Klaus Madsen

Skævt system René Ørum byder indenfor til et interview i sin lejlighed i Skanseparken, hvor han har selskab af Niels Nyhus, som er formand for Godfar.dk's jyske afdeling. De er begge kommet ind i foreningen, efter at de har været gennem skilsmisser. René Ørum er far til tre børn på henholdsvis fire, seks og ni år, som han ser i en 11-3 deleordning. Han vil ikke gå i detaljer med sagen, som endnu ikke er afgjort i statsforvaltningen. Men ud fra egne erfaringer - og fra henvendelser fra fædre overalt i landet - taler René Ørum og Niels Nyhus om et skævt system, når det handler om statsforvaltningens afgørelser i sager om samvær og forældremyndighed. - Man bliver gjort til A- og B-forældre. Man er enten bopælsforælder eller samværsforælder, og som samværsforælder har du absolut ingen rettigheder, siger René Ørum. Niels Nyhus peger på undersøgelser, som viser, at børn i lige deleordninger klarer sig bedst senere i livet. - En 7-7 ordning burde være standard. Børnene har bedst at være lige meget hos deres mor og far. Men i 90 procent af alle sager i statsforvaltningen falder ud til morens fordel, siger han.

Foreningen Godfar ønsker mere ligeværdige forhold for mødre og fædre efter skilsmisser. Rene Ørum fra Fredericia (forrest) er gruppeformand, mens Niels Nyhus er formand for foreningens jyske afdeling. Foto: Klaus Madsen

Ny lov på vej Der findes i forvejen Foreningen Far, som har mange år på bagen. Godfar.dk blev oprettet i 2016 og er under opbygningen. Der er små 500 følgere på Facebook og 42 medlemmer af foreningen. - Vi prøver at skabe en debat om et emne, der rammer mange mennesker. 50 procent af alle ægteskaber ender i en skilsmisse, og der er brug for et nyt system, siger Niels Nyhus. Folketinget har vedtaget et nyt familieretligt system, som træder i kraft i april. Systemet skal ikke længere være en kampplads for skilsmisseforældre, har børne- og socialminister Mai Mercado tidligere forklaret. Men folkene bag Godfar mener kun, den nye ordning piller i overfladen. - De proklamerer, at det skal skabe bedre ligestilling, men man taler stadig om samværs- og bopælsforældre, og der findes stadig A- og B-hold, siger René Ørum. Han peger på, at systemet stadig åbner mulighed for, at bopælsforældre - typisk mødrene - kan komme med beskyldninger om eksempelvis vold og trusler. Den slags beskyldninger er ifølge René Ørum "gratis" i systemet. - Hvis man siger noget imod det, opfattes det som en optrapning af konfliktniveauet. Det system, vi har, er designet til, at det kan betale sig at lyve i statsforvaltningen, mener René Ørum.

Fædre bliver ofte kørt ud på et sidespor, når det handler om samvær med børnene efter en skilsmisse. Det mener Niels Nyhus og René Ørum fra Foreningen Godfar. Foto: Klaus Madsen

Parti er stiftet René Ørum er ikke kun aktiv i Godfar.dk. Han er også regionsformand i Børn og Fædrepartiet, som blev stiftet i april 2018. - Politikerne var ikke klar til at gøre nok for sagen, så eneste udvej var at skabe et politisk parti. Men det er endnu i sin spæde start, siger René Ørum om partiet, som ikke stiller op til årets folketingsvalg.