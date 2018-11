Frivilligcenter holder juleaften for udsatte borgere

Fredericia: Frivilligcenter Fredericia holder for 15. gang et juleaftensarrangement for byens socialt udsatte borgere. Det sker mandag 24. december i Det Bruunske Pakhus. Man lægger ud kl. 15 til 18 med julehygge. Kl. 18 serveres and, flæskesteg og risalamande. Og efter middagen er der julegaver til de fremmødte.

Arrangementet er gratis, og tilmelding kan ske i Frivilligcenter Fredericia. Tilmeldingsfrist er torsdag 20. december.

Frivilligcenteret opfordrer til at bruge 50 kroner på en julegave til et menneske, der kun får denne ene gave, og som vil glædes over atmærke medmenneskelighed. Gaverne skal primært være til mænd, da hovedparten af Frivilligcentrets julegæster er mænd.

Gaver bedes afleveret til Frivilligcenter Fredericia senest torsdag 20. december.