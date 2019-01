Fritidens helte blev hædret: Foreninger på stribe fik priser

Fredericia: - Det er måske lidt sent at sige godt nytår. Men det er aldrig for sent at sige tak.

"Aftenskolernes pris" gives til en aftenskole, gruppe eller person, der har gjort noget særligt inden for aftenskoleområdet. Modtageren er aftenskolen Magnum Opus. Den kun 10 år gamle skole er byens næststørste i dag.

"Vi gør det sammen"-prisen gives til en forening, gruppe eller person, der har gjort noget særligt i støttekategorien inden for folkeoplysning, "Andre godkendte foreninger". Prisen sendes afsted til Tamilsk Samordningsudvalg i Fredericia.

"Vi bevæger"-prisen gives til en forening, gruppe eller person, der har gjort noget særligt inden for idræt. Den går i år til instruktører af mini-, spring- og rytmehold i gymnastikforeningen KIF.

Blomster og 1000 kroner

"De selvorganiserendes pris" gives til en person eller gruppe, der har gjort noget særligt inden for det selvorganiserende område, sat noget nyt i gang eller lignende til gavn for andre. Hæderen tildeles til Crossfit Fredericia, der bruger naturen som træningsområde og ofte naturens materialer som redskaber.

"Årets skæve vinkel" gives til nye eller utraditionelle aktiviteter og initiativer - eller til et fællesskab hvor tingene gøres på en anden måde. I 2019 til Fredericia Tandemklub, der siden 1977 har sørget for, at svagtseende og blinde også kan komme ud og træde.

Endelig gives "Friluftsprisen" til en forening, gruppe eller person, der har gjort noget særligt inden for spejderområdet. Det har lederne i Det Danske Spejderkorps Elbo i Pjedsted.

Til dem og til de andre prismodtagere var der blomster, diplom, en krukke og 1000 rare kroner.