For et år siden åbnede Galleri Prinsessegade 39. Den kunstneriske kvalitet er højnet, og nu er der venteliste for at få lov til at udstille i galleriet.

Fredericia: Sidste år var der lukket i fire måneder. Men nu er der for alvor kommet gang i kunstgalleriet i Prinsessegade 39. Galleri Prinsessegade 39 er ét år gammelt og blev etableret af 15 kunstnere. Det skete, efter det tidligere galleri på adressen, Kunstspiralen, lukkede i december 2016. - Vi er nu 23 kunstnere, og der er ikke plads til flere lige nu. Vi har en lille venteliste af kunstnere, som gerne vil udstille hos os, siger galleriets formand Preben Andersen. Kunsttouren På den traditionelle "Kunsttouren" i påsken kan man se kunst tre forskellige steder i Fredericia. Det foregår 1. og 2. påskedag. I Norgesagde 20 ved kunstværkstedet Grow'eren er der åbent hos keramikeren Pia Fjeldgaard, fotokunstneren Carsten Medom Madsen og Flemming Kastaniegaard, som arbejder med fotokunst og jernskulpturer. I billedværkstedet kan man møde Mette Hind, som arbejder med tryk og tegninger.



I Galleri 39, Prinsessegade 39, kan man se billeder og kunsthåndværk fra 23 kunstnere.



På Spurvevej 8 er der åbent i atelieret hos Dorthe Christensen, som arbejder med maleri og grafik. I det tidligere Kunstspiralen mente nogle af de aktive selv, at kvaliteten nogle steder var for ringe. Det nye Galleri Prinsessegade 39 har som mål at højne den kunstneriske kvalitet. - Der er ikke en egentlig censur, men alle i gruppen er med til at vælge de nye, der skal udstille. Det er flertallet, der bestemmer, og det betyder, at vi får en fin kvalitet, siger Preben Andersen. I påsken har galleriet åbent til "Kunsttouren" i samarbejde med kunstværkstederne i Norgesgade 20 og på Spurvevej 8.

Øget åbningstid

For Galleri Prinsessegade 39 gælder det om at tiltrække publikum igen, efter at der i fire måneder var lukket for galleri i 2017 på adressen. - Det er lidt tungt at starte op, når noget er gået ned. Så er det svært at få publikum ind igen. Folk bliver lidt overraskede, når de ser, at tingene fungerer i galleriet igen, konstaterer Preben Andersen, der dog glæder sig over, at publikum er vendt tilbage igen. Åbningstiderne er også blevet udvidet, så det er fredage fra klokken 13 til 17, lørdage fra klokken 10 til 15 og søndage fra klokken 12 til 16.

