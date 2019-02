Nyfødte af begge køn fra årene 2000-2004 havde i Fredericia udsigt til i gennemsnit at blive 76,6 år gamle. Nyfødte fra årene 2014-2018 har udsigt til i gennemsnit at blive 80,5 år.

Fredericia: Nyfødte kan heldigvis se frem til at leve længere end for blot nogle år siden.

I Fredericia Kommune har nyfødte fra 2014-2018 udsigt til i gennemsnit at blive 80,5 år gamle (et snit af begge køn). Landsgennemsnittet er 80,8 år. Lolland er den kommune, hvor den såkaldte middellevetid forventes at blive lavest med 77,7 år for drenge og piger født i årene 2014-2018. Allerød i Nordsjælland topper kommunelisten med 83,1 år. De fire små økommuner Ærø, Læsø, Fanø og Samsø er ikke med på grund af deres størrelse og deraf følgende statistisk usikkerhed. Kilde: Danmarks Statistik

Naboer lever længere

Det viser helt nye tal fra Danmarks Statistik, som uddyber:

- Forudsætningen for at beregne en middellevetid er, at de nuværende aldersbetingede dødshyppigheder holder sig konstante i fremtiden. Men det er ikke en realistisk.

- Dødeligheden har nemlig været faldende gennem mange år, og derfor er der sket en stigning i middellevetiden for 0-årige fra år til år.

- Fortsætter dødeligheden i samfundet med at falde, vil en gennemsnitlig lille dreng født i 2019 blive væsentligt ældre end 79,0 år, og en tilsvarende pige kan også regne med at blive ældre end 82,9 år.

79,0 og 82,9 er de nyeste landstal for henholdsvis nyfødte drenge og pigers middellevetid.

I Fredericia har nyfødte drenge og piger som sagt lige nu udsigt til i snit at blive 80,5 år gamle. Det tal kan man sammenligne med og konstatere, at vores naboer forventes at blive lidt ældre. Prognoserne for middellevetiden siger 80,6 år i Middelfart Kommune, 80,9 år i Kolding og 81,1 i Vejle Kommune.