Fredericias nissespirekor er for alle børn over ni år

Fredericia: Juleaftensdag synger en flok nisser ved gudstjenesten i Trinitatis Kirke kl. 10.30. Det er nissespirekoret - som alle børn på ni år og opefter i hele Fredericia provsti kan være med i.

Nissespirekoret har første øvedag i Trinitatis Sognegård tirsdag 4. december kl. 15.30-17 - og så øver man sig de følgende tirsdage indtil juleaften.

Det er korlederne Dennis Christoffer Bang Fick og Annemette Berggren, der står i spidsen for løjerne. Når man er nisseaspirant, lærer man rigtig mange ting - som at læse, lytte og synge - og det er gratis at være med.

Forældre er velkomne til at følge med til korøvelserne. /exp