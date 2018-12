- Øhh so, lød det tøvende talemåde-svar fra Team OSTD, som ikke fik point for dét.

- Øh, et gyldent håndtryk er, hvis man møder en, man rigtig godt kan lide, og så giver et håndtryk, lød det tøvende svar til den afvisende dommer.

Spørgsmål og svar er formuleret, tjekket, dobbelttjekket og tripletjekket af et bibliotekar-panel. Og de lokale quizmastere får først spørgsmålene udleveret en uges tid inden quizzen. På den måde reduceres risikoen for lækage og videndoping.

Konkurrencen er udviklet under navnet Smart Parat Svar og tog sit udspring i Gentofte, men er i dag et samarbejde mellem landets biblioteker, Slots- og Kulturstyrelsen samt TV2 regionerne.

Klog eller intelligent

Hvilken planet kredser månen Phobos om?

Mens andre hold dystede, holdt Team Birgits Børn fra Kirstinebjergskolen Afdeling Høgevej pause. Dels deres eksperthold og dels supporterne.

Mohammed, Victor, Simon og Anton var med som supportere, og de betragtede sig selv som noget nær det klogeste supporterhold overhovedet. Som det fremgår af videoen på netavisen.

- Vi er virkelig kloge. Og spændte, lød det fra holdet, der skelnede mellem at være klog at være intelligent: At være klog er at vide meget. At være intelligent er at kunne bruge det til noget.

Mens drengene snakker med avisen, kredser deres klassekammerater nysgerrigt omkring - som Phobos kredser om Mars.