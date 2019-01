Fredericias hundrede år gamle apotek flytter og skifter navn

- Når vi nu forlader Axeltorv, giver det mening også at skifte navn. Krone-navnet er oplagt, når man er apotek i en by, der er opkaldt efter Frederik III, forklarer Tine Klingsten.

De glæder sig til at præsentere det nye apotek, som indrettes i løbet af februar og kommer til at ligge overfor Føtex' kiosk og kundeservice. Her åbner apoteket torsdag 28. marts under navnet Fredericia Krone Apotek.

Vi har behov for at flytte. Og samtidig mulighed. Så nu gør vi det.

For kundernes og personalets skyld

Varehuschef Allan Riis glæder sig over snart at have et apotek under samme tag som varehuset.

- Vi bygger en lille smule om og flytter måske enkelte varegrupper et andet sted hen i butikken, men varehuset vil stadig rumme det samme sortiment som altid. Jeg tror, at der vil være en synergi mellem apoteket og varehuset: Kunderne vil gerne kunne handle begge ting samme sted, siger han.

Tine Klingsten har store forventninger til flytningen:

- Jeg kan godt forstå det, hvis nogle vil være lidt nostalgiske omkring det at flytte fra den gamle bygning. Det kan jeg også godt selv mærke. Sådan var det også, da jeg flyttede apoteket i Middelfart, men efterfølgende har alle kunnet se, at det var en god beslutning. Tiderne og behovet skifter.

De nye tider kommer blandt andet til udtryk ved, at det gamle apotek har fået kvadratmeter til overs efter at have flyttet sine vaccinationer og medicin-forsendelser til den nye filial på Sundhedshuset. Samtidig er personalestuen på apoteket blevet for lille. Hos Føtex derimod er der god plads.

- Vores areal til kundeekspedition bliver næsten lige så stort som i dag. Og personalet får bedre arbejdsforhold og færre trapper, de skal løbe på. Jeg gør det her for kundernes og personalets skyld, siger Tine Klingsten.