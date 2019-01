Fredericiansk restaurant ramt af sur smiley-forveksling: Det er ikke os

Navneforveksling gør, at Asian Restaurant her på Egeskovvej uskyldigt rammes af, at Fred Asian House i Gothersgade har fået sure smileys. Foto: Peter Friis Autzen

Restauranten på Egeskovvej har en elite-smiley. Men nogle kunder forveksler den med Fred Asia House i Gothersgade, som for nylig fik sin tredje sure smiley på under et år.

Fredericia: Hele idéen med smiley-ordningen er at udstille de spisesteder og butikker, der ikke efterlever fødevaremyndighederens krav. Så kan kunderne se, hvem de pågældende er - og eventuelt beslutte at handle et andet sted. Men i Fredericia er en sur smiley til én forretning begyndt at gøre ondt på en anden. Årsagen ligger i stedernes ens-klingende navne. Som tidligere omtalt i Fredericia Dagblad, har Fred Asian House, som er en butik i Gothersgade, for nylig fået sin tredje sure smiley på under et år. Fødevaremyndighederne kritiserer, at mærkningen på nogle af butikkens varer er forkert eller utilstrækkelig. - På produktet mango pickle fremgår ingrediensen og allergenet sennep af den engelske mærkning, men på den danske ingrediensliste, som er klistret over den engelske mærkning, fremgår ingrediensen og allergenet sennep ikke, står der i Fødevarestyrelsens kontrolrapport fra 5. december. Den slags udløser en sur smiley.

Asian Restaurant har sine storsmilende smileys hængende ved indgangen. Foto: Peter Friis Autzen

Folk tror, at det er os Fred Asian House håber nu at have fået styr på mærkningen af alle varer. I mellemtiden ringer telefonen lidt mindre hos Asian Restaurant på Egeskov, end den plejer. Den store restaurant på Egeskovvej må for tiden forklare en del kunder, at det skam ikke er dem, der har fået en sur smiley. - Faktisk har vi aldrig fået en sur smiley, siger Min Zhang fra restauranten. - Men folk tror, at det er os, fordi restaurantens navn og butikkens navn minder om hinanden, siger han og tilføjer, at kunderne i telefonen heldigvis hurtigt forstår sagens rette sammenhæng. Han formoder dog, at en del kunder aldrig ringer og dermed heller ikke får forklaringen. I stedet holder de sig bare væk. Det er svært at vide hvor mange, men ifølge Min Zhang er der ingen tvivl om, at smiley-forvirringen har kostet restauranten kunder. Og det ærgrer han sig over.