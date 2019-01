Fredericiansk pop-band vinder konkurrence: Skal spille på Smukfest

Orkestret havde gjort sig mange overvejelser om, hvad der ville begejstre publikum og jury mest: Teknisk vanskelige numre, rørende tekster eller gode melodier. Men til sidst var de blevet enige om, at der ikke måtte gå taktik i den:

- Vi havde lige nøjagtig tid til fem numre. Og vi havde lagt en plan for, hvilke fem, det skulle være. Men så lavede vi planen om i sidste øjeblik, fortæller bassist Mikkel Herold.

Orkestret, der holder til på Ungdommens Hus i Fredericia, spiller sin egen pop-musik på dansk. Og de havde forberedt sig til fingerspidserne for at være klar til finalen, hvor de dystede mod fem andre bands.

Fredericia: Sjældent har et orkesters navn passet så præcist. I lørdags vandt Ligefrem Lykkelig finalen i Battle og Bands - en musikkonkurrence i Skanderborg, hvor førstepræmien er et spillejob på årets store Smukfest, Skanderborg Festival.

Ligefrem Lykkelig spillede fem numre i løbet af deres konkurrence-sæt. Her ses forsanger og keyboard-spiller Torben Elkær i forgrunden, mens Christian Lemming Sørensen og Mikkel Herold i baggrunden spiller hhv trommer og bas. Guitarist Poul Vedel Hansen gemmer sig uden for billedet. Foto: Høi Foto

Skanderborg var målet

Konkurrencen fandt sted på Walthers Musikcafé i Skanderborg. Der var stuvende fuldt, og alle seks deltagende orkestre fik over hundrede publikumsstemmer.

- Det var virkelig fedt. Også selvom vi spillede et par bøffer undervejs. Bagefter ærgrede vi os over fejlene, men alt i alt var koncerten jo gået godt, siger Mikkel Herold.

Da dommerne havde offentliggjort tredje- og anden-pladserne, henholdsvis PlanetfunkDK og Undertekst, vidste Ligefrem Lykkelig ikke, hvor det bar hen ad.

- Nu kunne det enten blive den totale fiasko eller den totale succes. Men så sagde Frank Megabody (konferenciers, red.) noget med, at vindernes navn måtte passe i aften, hvor de måtte være lykkelige. Så vidste vi det. Torben dansede rundt i en halv time af bare begejstring, siger Mikkel Herold om orkestrets sanger, Torben Elkær.

Sejren blev fejret med campagne og hygge til langt ud på natten.

Nu skal Ligefrem Lykkelig så forberede sig på deres koncert på Smukfest til sommer, hvor de præsenterer deres musik på Sherwood-scenen.

- Skanderborg har været vores mål helt fra starten. Så nu skal vi snart til at sætte os nye mål, siger Mikkel Herold.

Bandet indspillede for nylig to numre på Lundgaard Studios, som de håber snart at få udgivet.