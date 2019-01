Fredericiansk musical-performer vender tilbage til Melodi Grand Prix

Fredericia: Når Melodi Grand Prix 23. februar ruller over scenen i Herning og de danske tv-skærme, bliver det blandt andet med en sang og et show, som den fredericianske musical-performer, Martin Skriver, står bag.

For tre år siden vandt Martin Skriver og sanggruppen Lighthouse X det danske melodi grand prix med sangen "Soldiers of love". Arkivfoto: Torben Glyum

Færdigt koncept

Normalt er det sådan for sangskriverne bag melodi grand prix-sange, at de indsender deres sang, hvorefter Danmarks Radio er med til at vælge den rette solist til at synge den.

- Men sådan gjorde vi ikke, siger Martin Skriver.

- Jeg er jo uddannet i at fortælle historier på en scene ved hjælp af musik og optræden i øvrigt. Den slags lærer vi jo på Musicalakademiet. Og det har jeg brugt her. Jeg har udviklet et helt koncept omkring sangen og undervejs fået hjælp af den bedste, jeg kender: Thomas Agerholm, siger sangskriveren.

Thomas Agerholm er rektor på Musicalakademiet og har også instrueret flere af Fredericia Teaters største succeser - herunder "Seebach".

- I de senere år har DR øget deres fokus på konceptet omkring de deltagende sange. Det så vi for eksempel sidste år, hvor viking-konceptet slog igennem og også gjorde sig godt ved Eurovision. Så da jeg henvendte mig til DR, var det med et færdigt koncept - nærmest en lille forestilling - omkring sangen. Og jeg slog fast, at de enten kunne tage hele pakken, eller slet ikke. De tog hele pakken, siger den fredericianske sanger, musical-performer og sangskriver.