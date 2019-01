Fredericiansk brandmand var første mand på Vesterballevej: - Branden var voldsom

Røgdykkere kæmpede onsdag formiddag for at redde det af eventuelt værdi, der befandt sig i bygningen på Vesterballevej 7A. Her var tidligere udbrudt brand - sandsynligvis på grund af tagdækningsarbejde. Udstyret på ryggen vejer mellem 10 og 11 kilo. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Henrik Søndergaard troede i første omgang ikke, at industribranden på Vesterballevej var særlig slem. Da han så, at flammerne var gået igennem taget, vidste han dog, at situationen var alvorlig.

Snoghøj: Røgdykkere er indsatslederens øjne indefra. Sådan beskriver indsatsleder ved TrekantBrand, Per Møller, brandmændenes rolle. Det gælder også i de timer i onsdags, hvor omkring 70 brandfolk fra syv forskellige enheder forsøgte at få bugt med den brand, der hærgede på Vesterballevej 7A. I dag står en brandtomt tilbage. - Jeg var - som jeg altid er - inde i røgfanen og inde i bygningen for at skabe mig et overblik og følge forløbet, siger 46-årige Henrik Søndergaard.

I den første fase er det kaotisk med mange bolde i luften, der skal spille sammen. Vi havde travlt. Henrik Søndergaard, holdleder, TrekantBrand

Taget brændte Han var første brandmand på stedet i onsdags, efter meldingen om en industribrand klokken 9.20 var tikket ind hos det lokale brandvæsen. Da han kom kørende ad Strandvejen, syntes han ikke, branden virkede slem. Det stod dog klart for ham, at situationen var værre end antaget, da han nærmede sig Vesterballevej. - Jeg så, at branden var brudt ud gennem taget. Branden var voldsom, fortæller brandmanden, der har været på stationen i Fredericia siden 1995. I onsdags fungerede Henrik Søndergaard som holdleder for syv mand - sit såkaldte slukningstog. Det var ham, der besluttede, hvem der skulle gøre hvad hvornår. Alt sammen i tæt koordinering med indsatsleder Per Møller. En af beslutningerne var blandt andet, om man skulle forsøge at slukke branden indefra. Brandudviklingen gjorde dog, at holdlederen trak sine folk ud af bygningen. Han skulle samtidig forholde sig til, at der lå gasflasker på taget, brugt af tagdækkere.

Holder fokus I alt var der tre holdledere til at koordinere de mange røgdykkere på Vesterballevej onsdag. - Man er selvfølgelig meget presset. I den første fase er dert kaotisk med mange bolde i luften, der skal spille sammen. Vi havde travlt, fortæller Henrik Søndergaard. Stemningen, da han ankom til brandstedet i onsdags, betegner han selv om panisk blandt stedets lejere. De kom løbende mod ham. - Der kommer mange informationer, også fra folk på stedet. Men man bliver nødt til at holde fokus på kerneopgaven, nemlig mandskabets sikkerhed og slukningsarbejdet. Akutfasen er altid panisk, og selvom bølgerne kan gå lidt højt os brandmænd i mellem i akutfasen, så bæres der aldrig nag. Vi holder vores fokus, lyder det fra Henrik Søndergaard.