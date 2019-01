Fredericianerne har lettet på speederen: Færre kroner i fartbødekassen

Fredericia: Godt 5000 bilister blev i 2018 blitzet for at køre for stærkt. Det er 1000 færre end i 2017 og 2500 færre end i 2016. Det viser tal for atk-indsatsen i Fredericia Kommune, som Fredericia Dagblad har fået aktindsigt i fra Rigspolitiet.

125.000 passerede i 2018 en af politiets atk-køretøjer parkeret i vejsiden på trafikerede veje og mindre veje i oplandet. Kontrolresultaterne viser, at generelt kører færre for stærkt, men at Vestre Ringvej igen topper med antal bøder. I 2018 har en atk-vogn været på plads i over 86 timer på Vestre Ringvej og hver 13. bilist fik et blink.

Vestre Ringvej er suverænt topscoreren i antallet af fartoverskridelser både i 2018 og de to foregående år. Både i 2017 og 2018 blev der udskrevet fartbøder på knap to mio. kroner på Vestre Ringvej.

I 2016 var tallet lidt mindre, men det hænger tydeligvis sammen med, at indsatsen fra atk-køretøjerne også var mindre. I 2016 blev der kun kontrolleret fart i knap 43 timer mod over 86 timer i 2018.