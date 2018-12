Fredericianere får en affaldssæk i julegave: Sådan kommer du af med den og juleaffaldet

Fredericia: Den søde juletid kan give ekstra kilo i affaldsbeholderen. Men hvis affaldsbeholderen er ved at løbe over, er der flere måder at komme af med det ekstra indhold på i juledagene. Ligesom sidste år kan parcelhusejerne i Fredericia se frem til en ekstra julesæk til restaffald som glimmer, gavebånd og rester af julemaden. Man stiller bare julesækken ved siden af affaldsbeholderen ved tømning efter jul.

Man kan også tage en tur på genbrugspladserne, hvor man afleverer pap, papir og juletræer uden pynt - alle dage mellem kl. 10-18. Dog undtagen 24., 25. og 31. december og 1. januar.

I jule- og nytårsdagene kan der være enkelte ændringer omkring afhentning af affaldet. Berørte husstande modtager en seddel i postkassen fra renovatøren med nye datoer og tidspunkter. /EXP