Fredericianer varetægtsfængslet i narkosag - har sammenhæng til anden narkosag

En fredericiansk mand, midt i 30'erne, blev onsdag varetægtsfængslet i 14 dage. Han er sigtet for besiddelse af store mængder narko, som han angiveligt skulle have opbevaret i en container. Der er tale om sammenhæng til en anden narkosag, oplyser efterforskningsleder.

Det kom ikke frem under den åbne del af grundlovsforhøret, hvor manden blev anholdt i Fredericia tirsdag, eller hvad der er gået forud for anholdelsen. Efterforskningsleder ved Efterforskningscenter Syd, Frede Nissen siger om sagen:

Onsdag formiddag blev han fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Kolding, sigtet for besiddelse af 34 kilo amfetamin samt mindre mængder hash og kokain. Stofferne har manden - ifølge sigtelsen - opbevaret i en container, placeret på et ukendt sted. Manden nægtede sig ved grundlovsforhøret skyldig, men anklagerfuldmægtig ved Sydøstjyllands Politi, Rie Brandi Jensen oplyser, at manden efterfølgende er blevet varetægtsfængslet i 14 dage - frem til den 13. februar.

Samme anklager

Det har ikke været muligt for Fredericia Dagblad at få af- eller bekræftet, hvilken konkret narkosag efterforskningslederen henviser til, men 26. november 2018 blev fire fredericianere fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre i Kolding - alle sigtet for betydelige mængder narkotika. De fire, tre mænd på 49, 39 og 37 år samt en kvinde på 45 år - nægtede sig ved deres grundlovsforhør skyldige i sigtelsen. De har sidenhen fået forlænget deres varetægtsfængsling to gange, også for lukkede døre, - senest frem til 13. februar. Det oplyser specialanklager i den pågældende sag, Anna Holm Christensen.

Hun oplyser samtidig, at det bliver hende, der bliver anklager i sagen om container-narkoen fra Fredericia.

Narkoen, de fire sigtede fra 26. november 2018 blev fundet i besiddelse af, blev af politiet beslaglagt på flere adresser i Fredericia-området.