Fredericianer dømt for vold - rev kvinde i håret og slog hende i maven

Frikendt og dømt

Den 23-årige var desuden tiltalt for i august 2018 at have truet en kvinde med, at han 'ville knække begge arme og ben på hende' samt i september at have 'holdt sin knyttede hånd op foran kvindens ansigt, mens han udtalte, jeg har lyst til at slå dig ihjel', som det lyder i anklageskriftet. De to trussel-hændelser skulle være foregået i Fredericia, men det forhold blev manden altså ved Retten i Kolding frikendt for.

Begge tiltaler nægtede manden sig dog skyldig i fra starten, men han valgte alligevel at modtage den betingede dom.

Fra anklagerens side var der inden retssagen taget forbehold for en udvisningspåstand, men da manden blev tildelt en betinget dom med krav om samfundstjeneste, blev en udvisning ikke aktuel.

Der var ikke nedsat krav om erstatning, og med dommen fulgte en prøvetid på et år, oplyser mødende anklager ved Sydøstjyllands Politi, Anne Dyhr.