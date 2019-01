Beføling på kroppen med et erigeret lem. Forevisning af porno. Onani og udløsning. Det var nogle af de krænkelser, en 24-årig mand fra Fredericia blev kendt skyldig i at have begået mod en mindreårig dreng. Del af dommen blev gjort betinget.

Fredericia/Kolding: - Vi var enige om, at drengens forklaring, som blev afspillet på video, var særdeles skarp, og rigtigheden af det, han fortalte, understøttedes af moderens forklaring. Du har jo nægtet alle tiltaler, men vi har kendt dig skyldig. Og når man gør sådan noget her, så skal man altså ind og sidde.

Det undrer mig - hvis forholdene er sket - at drengen så kontinuerligt er blevet ved med at komme hos min klient. Jeg mener ikke det kan udelukkes, at det er noget, drengen har fundet på.

Den 24-årige mand blev dømt for - henover en periode på knap tre år -på forskellig vis og på forskellige adresser i og omkring Fredericia at have blufærdighedskrænket en dreng fra lokalområdet. Derudover blev han kendt skyldig for den 28. marts sidste år at have befølt drengen i skridtet, både inden for og uden på underbukserne.

Der var opstået et venskab mellem moderen til drengen og den nu dømte mand i 2015, og efterfølgende var forholdet mellem drengen og den voksne mand vokset til at blive et brødre-lignende forhold. Når drengen kom på besøg, brugte de mest tid på at spille PlayStation eller snakke. Ifølge den 24-årige mand var drengen meget interesseret i sex, og han havde en enkelt gang vist drengen en porno-hjemmeside.

Den nu dømte mand fra udkanten af Fredericia forklarede selv i retten, at han kendte den nu 14-årige dreng særdeles godt, at drengen jævnligt kom på besøg og overnattede hos den 24-årige, og det var heller ikke usædvanligt, at den 24-årige mand kom på besøg i drengens hjem.

Drengens opspind

Manden nægtede fra start tiltalerne, men det blev altså primært den nu 14-åriges vidneforklaring, som blev afspillet i retten for lukkede døre af hensyn til sagens karakter og drengens unge alder, der kom til at være tungen på vægtskålen for dommeren og de to domsmænd.

Anklager Anna Holm Christensen fra Sydøstjyllands Politi havde lagt op til, at den 24-årige mand fra Fredericia skulle have en ubetinget dom på mellem 10-12 måneders fængsel.

Hun begrundede sin påstand med, at krænkelserne havde foregået over en lang periode, at drengen var mindreårig, samt at der var tale om et nært tillidsforhold, hvor den tillid var blevet misbrugt og udnyttet. Forsvareren derimod mente ikke, at der var bevis for, at der var foregået det, anklageren lagde op til.

- Jeg mener ikke, det kan udelukkes, at drengen pumper sagen op. Jeg hæfter mig ved, at han ikke har sagt fra. Det undrer mig - hvis forholdene er sket - at drengen så kontinuerligt er blevet ved med at komme hos min klient. Jeg mener ikke, det kan udelukkes, at det er noget, drengen har fundet på.