Fredericiabogen er på gaden: Politiske kampe, krigsberetninger og en ødelagt kirke

Som det hører sig til, var der sang, et lille foredrag, gennemgang af bogen, kogt medister og sylte, da den nye bog torsdag blev præsenteret for en fyldt café i Tøjhuset.

Politisk drama

Politisk drama hører ikke kun nutiden til med skibsværftssag, lystbådehavn og borgmesterstrid. I 1950 var der sagen om vandværket, beretter Kirsten Berntsen. Der var så meget uenighed om oprettelsen af et vandværk i Herslev, at det førte til Vandværkspartiet, som fik tre medlemmer valgt ind i Fredericia Byråd.

Finurlige personer har også præget lokalsamfundet. Redaktionen har fået lov til at trykke et brev, som Søren Grauslund har skrevet til naboer på Bøgeskovvej, hvori han beskriver en tidligere beboer i huset, Sofus, som ud over at være godt begavet også var en mand med underfundig lune og iderigdom, når det gjaldt om at finde ekstra-navne til personer omkring ham.

Krigen i 1864 kan man opleve i breve skrevet af soldaten Rasmus Hansen, Erritsø, til sin kone Maren Nielsdatter. Rasmus Hansen nåede aldrig hjem til sin kone og lille barn, kan man læse i indlægget, forfattet af Martin Philipsen Mølgaard.