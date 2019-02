Fredericia-virksomhed fremhæves for socialt ansvar

Fredericia: "Vi hylder dem, der skaber fremtiden".

Under denne overskrift er Deloitte og Kraka gået sammen med Dansk Industri, Kommunernes Landsforening, Tech Ambassadøren og Den Sociale Kapitalfond om Small Great Nation Stafetten for at finde de bedste eksempler på virksomheder, der gør en forskel, så Danmark kan blive verdensmester i omstilling.

I kategorien "Vinder i at få alle med" har Fredericia-virksomheden Temashop vundet 1. runde.

Begrundelsen er ifølge Small Great Nation Stafetten, at Temashop udviser stort socialt ansvar og er en rummelig arbejdsplads, og at det er en central del af strategien at have udsatte i medarbejderstaben. Temashop har således både fleksjobbere, hørehæmmede og folk med psykiske problemer ansat.

- Vi er utrolige glade for at få denne pris/stafet og håber, vi kan være med til at inspirere andre virksomheder til at gøre det samme. Vi kan ikke ændre verden, men for de udsatte er det en verden til forskel, siger Daniel Diness Andersen, Temashop ApS.