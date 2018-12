Fredericia vinder to ud af tre ankesager: Ikke godt nok, mener politiker

Rosenrødt billede - eller pjat?

Karsten Byrgesen reagerede på, at forvaltningen kaldte Fredericias placering for "pæn" i forhold til landsgennemsnittet. For det er mennesker i en svær situation, der alligevel finder ressourcer til en "kamp mod systemet".

Enhedslistens Cecilie Roed Schultz var skeptisk:

- På voksenhandicapområdet har vi nul procent omgjorte sager. Så kan man ikke gøre det bedre. Jeg tror ikke, tallene viser det fulde billede. På nogle måder er det et lidt rosenrødt billede, mente hun.

Socialdemokraternes gruppeformand Søren Larsen kaldte indvendingerne for "pjat".

- Vi ligger under landsgennemsnittet. Forvaltningen har gjort et godt stykke arbejde. Lad os ikke tale det ned, sagde han.

Karsten Byrgesen:

- Jeg noterer mig, at når hver tredje sag sendes tilbage, så er det en ommer. Det er ikke et spørgsmål om at tale byen eller medarbejderne ned. Men vi har en rapport, der viser, at der laves mange fejl på et område. Det skal vi forsøge at rette op på, sagde Karsten Byrgesen.

Statistikken skal nu gennemgås i fagudvalgene.