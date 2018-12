Fredericia vil uddanne fængselsbetjente på kaserne

Borgmester Jacob Bjerregaard (S) arbejder sammen med det øvrige byråd for, at Fredericia bliver hjemsted for uddannelsen af fængselsbetjente i Vestdanmark. Der er dog nogle detaljer, der skal på plads først.

Fredericia: Når den midlertidige politiskole har udtjent sin værnepligt på Ryes Kaserne om et par år, er det oplagt, at stedet bliver den nye uddannelsessatellit for fængselsbetjente i Vestdanmark.

Det mener flere politikere fra Fredericia Byråd.

Udmeldingen kommer efter, at regeringen og Dansk Folkeparti i forbindelse med finanslovsaftalen for 2019 har besluttet, at det også skal være muligt at uddanne sig til fængselsbetjent vest for Storebælt.

- Det er noget, vi arbejdet med i et stykke tid, men der er nogle detaljer, vi gerne vil have på plads først. Vi skal have en dialog med forsvaret og politiet og sikre, at det er også noget, man ønsker på Ryes Kaserne. Forsvaret har nogle langsigtede kapacitetsbehov, fordi der kommer ekstra værnepligtige på Ryes Kaserne, og derfor er det selvfølgeligt vigtigt, at de også kan være der. Men overordnet set er det en rigtig god idé for Fredericia Kommune, siger borgmester Jacob Bjerregaard (S).

Er der ikke andre muligheder end Ryes Kaserne?

- Det er den, vi kigger på i første omgang, fordi vi synes, det er så oplagt med nybyggeriet (den midlertidige politiskole, red.). Vi spillede ind med Bülows Kaserne sidste gang, men der fik vi det indtryk, at man vurderede, at der skulle sættes for mange penge i den, for at det nogen sinde var realistisk. På Ryes Kaserne står det helt færdigt og klar til brug om et par år, svarer borgmesteren.