Fredericia: Det store vækkeur gik i gang i Møllebugthavnen tirsdag morgen. Et signalhorn satte sig fast ombord på et af de Mærsk-skibe, der er oplagt i havnen.

- Der er ingen problemer andet end at hornet har sat sig fast, oplyser morgenens trafikvagt hos ADP A/S.

Signalet gik i gang ved 6.30-tiden og fortsatte regelmæssigt frem til efter kl. 7.

Det er sket tidligere, at ADP har måttet rekvirere folk fra Mærsk til at få slukket en enerhverende alarm på et af selskabets skibe ved kaj i Fredericia.