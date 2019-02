Fredericia vågner op til stenhjerter i gadebilledet

Fredericia: SF og SFU i Fredericia lagde natten til i dag 50 stenhjerter ud i gågaden. Stenene skal minde byens borgere om, at Danmark igen skal tage kvoteflygtninge.

Da Fredericia udgør cirka en procent af Danmarks befolkning, svarer byens andel af de 5000 flygtninge, som Danmark ifølge den europæiske fordelingsnøgle skal tage, til 50 flygtninge.

- Kvoteflygtninge er de mest sårbare flygtninge. De sidder i lejre nær konfliktzonerne uden mulighed for at undslippe sult, vold og vejrets luner. Det piner mig, at regeringen undslipper sit ansvar ved at stoppe for, at Danmark hvert år tager 5.000 kvoteflygtninge. Det bør vi igen gøre igen, og de 50 sten skal gøre opmærksom på det, siger Karina Lorentzen, folketingskandidat for SF.

- Har vi plads til 50 flygtninge årligt i Fredericia? Det mener jeg, vi har. Vi har hjerterum til det, siger Lars Olesen, SF, folketingskandidat.

Hvis man finder en af de hjertestenene, må man gerne tage den med hjem.