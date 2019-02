Fredericia set med argentinske øjne: Vi fejrer overgangen til voksenlivet forskelligt

I år 500 før Kristus, i azteker-kulturen, blev det allerede fejret, når piger fyldte 15. Dengang var det sædvane at præsentere 15 år gamle piger i byen som kvinder i stand til at formere sig. De tog pigen fra hendes hjem til en ungdomsskole, hvor hun lærte om sin kulturs historie og traditioner samtidig med en forberedelse til ægteskab.

Jeg har snakket med folk og lagt mærke til, at i Danmark er det en stor ting at blive 18 år, både for piger og drenge. Unge mennesker holder store fester med venner og familie og klæder sig flot på til begivenheden.

Drengenes 18 års fødselsdag markerer symbolsk overgangen til voksenlivet, samfundsdebuten, med en lille og betydelig byrde af nye pligter og nye rettigheder. Det betyder som regel muligheden for at skrive sig op til køreskole, udøve retten til at stemme, at være i stand til selv at underskrive fraværsbeskeder til læreanstalter eller ikke at være nødt til at spørge om lov til at gå ud.

Begge festligheder er meget gode oplevelser, både for værterne og gæsterne. Endda også for de, der er på arbejde til festen og overværer hvert et af aftenens øjeblikke. Det kender jeg til, fordi jeg en gang imellem arbejdede som fotograf til "sweet 15" fester i Cordoba.

Det er noget meget specielt, man oplever glæden og følelserne fra alle deltagerne i festen; lige fra slægtningene som ser fødselsdagspigen blive en lille kvinde, til teenagernes spænding over at få muligheden for at være vågen hele natten, dansende og grinende. En unik livsoplevelse.