Fredericia set gennem argentinske øjne: Roadtrip i Danmark og Argentina

Jeg elsker simpelthen roadtrips, og endnu mere i Danmark, for her kan man dufte havet, uanset hvor man tager turen hen, og det tager ikke lang tid at nå destinationen. Det er skønt, at i dette land behøver man ikke køre så mange timer for at besøge et nyt sted.

Argentina er så stort, at hvis man vil til en anden provins i landet, er man nødt til at rejse mange timer. For eksempel tager det syv og en halv time, hvis man vil køre i bil fra Cordoba, min hjemby mere eller mindre i midten af Argentina, til hovedstaden Buenos Aires. For at komme fra Cordoba til den nordlige del af landet skal man køre i elleve og en halv time, mens man skal køre mellem 37 og 46 timer for at komme fra Cordoba til den sydlige del af Argentina. Som du kan se, er det et ret stort land.