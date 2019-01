Fredericia set gennem argentinske øjne: Naturens gaver

Hjemme i Cordoba elskede jeg at være i baghaven i siesta-tidsrummet og observere alt i fuld stilhed. Man kunne høre fugle lege og synge. Man kunne høre vinden, der fik bladene til at bevæge sig. Man kunne se sommerfugle og kolibrier, som frygtløst besøgte blomsterne. Jeg sad altid i et hjørne med mit kamera, mens jeg beundrede dette vidunder og forsøgte at gribe dette perfekte øjeblik.

Jeg ville have elsket det, hvis det havde sneet hele dagen. men jeg var tilfreds med at se de få minutter med sne ganske tidligt om morgenen. Jeg værdsætter virkelig de små ting på vores planet. Jeg er meget optaget af naturen og den videnskab, der ligger bag. Alle naturlige begivenheder har en videnskabelig forklaring, selv de alle mindste. Det er totalt fascinerende for mig.

Da jeg vågnede den anden dag og gik ned i køkkenet, så jeg til min overraskelse så, at det sneede. Åh, det var magisk. Det var som at være inde i en snebold. At begynde dagen på denne måde er fantastisk. Alt virker mere særligt. At udføre de daglige rutiner og se de hvide snefnug falde ned fra himlen er ubetaleligt.

I min optik er fotografiet den bedste måde at udødeliggøre naturen på. For eksempel nu, hvor kulden får hvert et hjørne af Fredericia til at fryse, elsker jeg at gå ud at fotografere. Steder, som tidligere var grønne og fyldt med farverige blomster, viser sig nu i afdæmpede kulører og belagt med is. Dette skifte er skønheden ved årstiderne. Det er så unikt at kunne værdsætte alt dette. Naturen er så klog og så smuk. At passe på vores lille hjørne af universet er den bedste måde at betale tilbage på.

Jeg finder denne by så ekstrem dejlig på denne del af året. Jeg bliver ved med at blive overrasket af landskaberne. Jeg elsker, hvordan vandet rundt om Fredericia Vold tager sig ud. Alle voldgrave er frosne med havmåger, der flyver rundt. Desuden er tagene på bygninger dækket af et hvidt frostlag. Det er så fascinerende at gå en tur i gaderne. Det er som at være med i et eventyr. Jeg håber, sneen kommer igen og bliver i mange dage. Jeg er overbevist om, at Fredericia vil se bedårende ud med et hvidt tæppe af sne. Det vil blive som at bo inden i en magisk snebold.