Jeg har hørt, at Danmark har vundet håndbold-VM 2019 for mænd - tillykke! Det danske hold gjorde det rigtigt godt ved at besejre Norge med 31-22 i finalen. Jeg er så stolt af håndboldlandsholdet i dette skønne land, der huser mig.

Et sjovt faktum er, at selvom Argentina er kendt for fodbold, hedder nationalsporten El Pato.

Landets kvinde-hockeyhold "Las Leonas" og mændenes landshold, kendt som "Los Pumas" har opnået flere internationale succeser. For eksempel er Luciana Aymar kendt som den bedste kvindelige hockeyspiller i historien i kraft af, at hun er den eneste spiller, der har modtaget FIH Player of the Year Award otte gange.

Det er et spil, som allerede blev udøvet i kolonitiden, da vi var en spansk koloni. For at spille det blev en fugl dræbt, som regel en and - deraf navnet - og den blev placeret indeni et stykke læder. Herefter blev en bold formet, og på den blev syet tre eller fire krogede læderhåndtag, som spillerne holder fast i under spillet, ridder og kaster bolden mellem sig. Nu om dage er anden erstattet af en hvid læderbold.

Nationalsporten i Danmark er fodbold, det er også den sport, der er mest praktiseret i landet. Det er en anden lighed med Argentina, eftersom næsten enhver argentinsk dreng spiller fodbold.

Det er meget almindeligt for mænd at mødes en eller to gange om ugen for at spille, det er en god måde for dem at underholde sig på og pleje venskaber. Som regel, efter en fodboldkamp, spiser mændende barbecue - "asado" på argentinsk spansk - drikker Fernet eller øl og bruger et par timer på at snakke og grine. Meget sjovt og godt for sjælen.