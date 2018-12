Fredericia set gennem argentinske øjne: Gud ske tak og lov for leverpostej

Jeg husker, at siden jeg var en lille pige, har min farmor købt dåser af paté og picadillo, den argentinske udgave af leverpostej, kun til mig. Selvom smagen ikke er helt den samme, bliver de lavet på den samme måde, og hovedingrediensen er lever. Men der er noget i den danske leverpostej, der gør, at jeg kan lide den endnu mere end dem, jeg spiste i Argentina.

I mit fødeland har vi ikke rugbrød, remoulade og de forskellige fiskespecialiteter; retter der karakteriserer dansk mad, og som jeg rigtig godt kan lide. Heldigvis for mig er der en madvare, som både argentinere og danskere har - det er leverpostej. Gud ske tak og lov, for det er min livret, jeg kunne ikke klare ikke at spise det i over et halvt år.

