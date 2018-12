Fredericia set gennem argentinske øjne: Feliz Navidad

Julen er kun få dage væk, og det er den perfekte tid at nyde med familien.

Mange udenlandske folk, der bor i Danmark, rejser på denne tid af året til deres hjemlande for at møde deres kære. De er, i mine øjne, heldige, for en del af dem kommer fra Europa, så det er meget nemmere og billigere at besøge deres familie i et par dage og så vende retur til Danmark og fortsætte studier eller arbejde.

I mit tilfælde er det ikke så nemt. Rejsen til Argentina varer 20 timer og er ikke billig. Så det er ikke værd at tage af sted for fire dage eller en uge. Men det er fint med mig. Selvfølgelig savner jeg min familie, men jeg er meget glad og taknemmelig for de mennesker, livet har ført min vej, og med hvem jeg deler mine dage her i Danmark, specielt i Fredericia.

Da jeg boede i Córdoba, Argentina, nød jeg i høj grad min familie og mine venner, for man ved aldrig, hvor livet fører en hen; så jeg har ikke dårlige tanker eller føler, at jeg mister muligheden for at være sammen med dem. Jeg tror på, at når man er i fred med sig selv, er det lettere at nyde øjeblikket.

Jeg føler mig meget heldig over at være omgivet, her i Fredericia, af meget kærlige, åbne og godhjertede mennesker. Jeg føler mig meget velsignet over at have fundet dem; de er grunden til, at jeg føler, Fredericia er mit andet hjem. Desværre, har jeg læst og hørt historier om udlændinge, der ikke har haft det samme held som jeg, da de flyttede til Danmark.

Det allermest vigtige, mener jeg, er at være tæt med mennesker, jeg sætter pris på, og som jeg er glad for at dele øjeblikke med. Fra mit synspunkt kan man have en masse penge eller være i et eksotisk hjørne af verden, men hvis man ikke er sammen med de mennesker, der betyder noget i livet, eller blot i godt og ikke-giftigt selskab, bruger man sine dage på at være ulykkelig.

Så jeg håber, at I alle har en magisk juleaften, fyldt med kærlighed og fred. Jeg håber også, at I har opført jer ordentligt i år, så julemanden bringer jer mange gaver.

Jeg tilbringer julen med min elskede danske familie og kære venner; nyder deres selskab, den velsmagende gløgg og den lækre danske mad.