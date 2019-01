Fredericia set gennem argentinske øjne: 365 nye muligheder

Det er utroligt, hvor hurtigt tiden går. I midten af januar sidste år ankom jeg til København, og det virker som om, at det var i går. Så mange uventede ting er sket siden den dag. Det er meget interessant at opdage de veje, gennem hvilke livet fører os. Meget interessant og spændende.

Jeg ser hvert nyt år som en sum af nye livsmuligheder. Muligheder der fuldstændig kan ændre ens livsstil, muligheder for nye job, muligheder for ny kærlighed, hundredvis af forskellige typer af muligheder.

Selvfølgelig er jeg nogle gange en smule bange, lidt nervøs eller en smule usikker, men at sætte mig selv i den situation, hvor jeg prøver nye ting, er den måde, jeg gerne vil leve livet på. Ved at gøre det har jeg mødt vidunderlige mennesker og oplevet ting, jeg end aldrig havde forestillet mig.

Jeg har lært at lytte til mig selv og ikke lade andre menneskers frygt og usikkerhed blive til mine. Jeg arbejder konstant på det, selvfølgelig, for personlig udvikling er et fuldtidsjob; men jeg tror på, at flere mennesker skulle følge den måde at tænke på, jagte deres drømme og have tillid til sig selv.

I mine øjne så kan man, hvis man selv tror på, at man kan noget, opnå det.

Så jeg håber, at du vil tage tyren ved hornene og få det meste ud af disse 365 nye muligheder, som livet giver dig. Vær glad, nyd livet og tag dig af dine kære. Ved rejsens afslutning er det det eneste, der virkelig betyder noget.