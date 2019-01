Fredericia i top med psykiatriske diagnoser

- Vores demografi gør, at vi er lidt udfordrede. Vi har stor fokus på det, siger Susanne Eilersen.

Formanden for sundhedsudvalget i Fredericia, Susanne Eilersen (DF), er ikke overrasket over tallene, da Fredericia også i Regionen Syddanmarks undersøgelser har en høj andel af borgere, der bakser med deres psykiske sundhed.

På landsplan er Fredericia nummer to, når man kigger på andelen af mænd og kvinder over 18 år, som lider af angst, depression eller en anden psykiatrisk diagnose. Det viser en ny analyse fra Momentum, som er KL's analyseenhed.

Nummmer to med psykiatriske diagnoser

Desuden er der tilført midler i hospitalspsykiatrien, som gør det muligt, at flere udredes og får stillet en diagnose. Det kan ifølge professoren også betyde, at målgruppen udvides.

- Noget handler formodentlig om, at der rent faktisk er flere, der har en lidelse, og hvis den udvikling sker samtidig med, at der er ændret nogle strukturer omkring skolen, ydelsesmønstre og krav fra arbejdsmarkedet, så bliver diagnoser noget, der i højere grad efterspørges, siger Jakob Kjellberg til Momentum.

I Fredericia er andelen også steget fra 2013, hvor seks procent af de voksne havde en psykiatrisk diagnose til de 7,1 procent i 2018. Professor Jakob Kjellberg, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, peger på flere faktorer:

I alt 242.000 danskere over 18 år har en diagnose i 2018 mod 198.100 i 2013. De mest udbredte diagnoser er angst og belastningsdiagnoser som stress. Derefter følger depression, bipolare lidelser og adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser som for eksempel ADHD.

De skal have den rette hjælp

Viceborgmester Susanne Eilersen fortæller, at byrådets fokus ændrede sig i den seneste byrådsperiode, så der nu satses mere på forebyggende arbejde. Hun nævner blandt andet "Din indgang" i Vendersgade, hvor udsatte borgere kan få hurtig hjælp videre i systemet.

Nyere tiltag er Headspace, hvor unge kan få anonym rådgivning, og Tuba, hvor børn og unge med forældre, der er alkoholikere, kan få hjælp. Desuden nævner Susanne Eilersen et tæt samarbejde mellem den lokale og den regionale psykiatri i Fredericia.

Det er ikke nødvendigvis negativt, at der er kommet flere borgere med psykiatriske diagnoser, påpeger Susanne Eilersen.

- Vi er blevet bedre til at spotte dem, der skal have hjælp, og vi har sat flere positive initiativer i gang, så det kan også være en positiv ting, siger hun og tilføjer:

- Vi prøver at spotte de unge så hurtigt som muligt, så de også med en diagnose kan få et godt liv, hvis bare de får den rette hjælp, siger Susanne Eilersen.

Målet er, at flere i Fredericia føler, de har et godt liv. Det er et af emnerne i Region Syddanmarks sundhedsprofil, som senest blev udgivet i 2018.