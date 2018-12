Fredericia gennem argentinske øjne: Jeg kan ikke vente, til sneen kommer

Vi er allerede i midten af december, og vinteren nærmer sig.

En af de ting, som karakteriserer denne årstid, er, at antallet af timer med dagslys bliver færre og færre. Solen står op kl. 8.30 om morgenen, og solen går ned kl. 15.30. Jeg har tjekket det. Desuden er det skyet det meste af tiden, så man får ikke set meget til solen. Jeg er ikke så vant til den slags korte og solløse dage.

I Argentina er det ikke sommer året rundt, som nogle mennesker tror. Vi har forår, sommer, efterår og vinter - årstider, som er til at kende forskel på. Selv om vinteren er meget kold, og temperaturen kan nå nul grader celcius og endda under frysepunktet, er der meget mere dagslys end i Danmark. I den koldeste måned i Argentina, juli, står solen i min hjemby op kl. 8.30, mens det først bliver mørkt kl. 18.30. Dagene er heller ikke så grå som her. På mange vinterdage kan man nyde solen, der varmer en smule og i øjeblikket fjerner noget af julis kulde.

Noget af det, jeg holder mest af om vinteren, er at sidde i min baghave i siestaen midt på dagen og nyde stilheden i mit nabolag, mens jeg soler mig så meget, som jeg kan. I det mindste føler man i et lille stykke tid, at det varme vejr ikke er helt borte. Endda endnu mere, når fuglene synger så livligt, fordi de er glade for at kunne lege i solskinnet, før natten falder på, og kulden vender tilbage.

Selv om Cordoba er meget kold om vinteren, er husene ikke særligt godt isoleret. Jeg synes, at alle huse skulle være bygget som i Danmark, når man nu ved, at Argentina når de lave temperaturer om vinteren. Når temperaturen når ned på nul, er det koldt i husene, selv om alle varmeapparater er tændt. For mig er der ikke noget mere hyggeligt at mærke varmen indendøre, når man ved, at det er meget koldt udenfor, og det måske regner eller sner. Det er en vidunderlig følelse.