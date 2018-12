Fredericia-firma vandt udbud: Skal sætte vildsvinehegn op ved grænsen

Vildsvinehegn: Det blev et dansk firma, som vandt udbuddet om at opsætte vildsvinehegnet langs den dansk-tyske grænse.

Opgaven var på grund af dens størrelse sendt i EU-udbud, men valget faldt på det Fredericia-baserede SER Hegn A/S.

- SER Hegn gav det bedste tilbud. Derfor har vi tilbudt dem opgaven. Vi havde delt opgaven i to dele - en for øst og en for vest, men i sidste ende blev det SER Hegn, som vandt begge opgaver. Næste skridt er, at vi forventer at kunne begynde at sætte vildsvinehegnet op i januar. Vi ser frem til at samarbejde med SER Hegn om den opgave, som vi har fået, siger skovrider Bent Rasmussen, som står for opførelsen af vildsvinehegnet, i en pressemeddelelse.

Firmaets tilbudsvurdering for opsætningen lyder på 30,4 millioner kroner. Men de endelige omkostninger ved opsætningen af hegnet bliver dog højere, da der til beløbet kommer en række udgifter til andre afledte omkostninger, skriver styrelsen.

Arbejdet forventes at gå i gang i januar. Vildsvinehegnet forventes at stå færdigt i efteråret 2019. Det kommende vildsvinehegn vil være et kraftigt stålmåttehegn, som er halvanden meter højt og går en halv meter ned under jorden.