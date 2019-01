Fredericia får snart et nyt fødevaremarked: Tyvstarter lørdag med nytårstaffel og smagsprøver

Købmand Henrik Eriksen fortæller, at 25 leverandører står klar med smagsprøver på blandt andet vin, øl, tapas, kolonial og andre fødevarer. Fødevaremarkedet har selv linet sin kommende delikatesse op med et bud på, hvordan den kommer til at se ud. Der er slik og balloner.

Henrik Eriksen oplyser, at forretningen får cirka 20 fuldtidsansatte plus en del på deltid eller færre timer. 50 mand i alt møder kunderne i Meny, som får åbent hver dag - minus helligdage - fra klokken 7 til 20.

Lørdag sættes der dog fotostater og anden pynt op, og chefen for Meny i Fredericia forklarer, at medarbejderne møder i galla. Resten af året kendes de på de lyseblå Meny-skjorter.

For selvom Henrik Eriksen, de øvrige ansatte og håndværkerne har travlt med at rigge installationer og inventar til, så er de 1800 kvadratmeter stadig ganske åbne.

Var vinhandler

Henrik Eriksen selv er uddannet i Føtex Venusvej i Fredericia i 2006, men arbejdede i nogle år forinden i Føtex Gothersgade.

Efter tiden i det daværende Dansk Supermarked blev han ansat i Skjold Burne Fredericia, og fra 2014 til 2017 kunne Henrik Eriksen kalde sig selvstændig vinhandler med butik i midtbyen. En leverandør ønskede dog også at starte op - under navnet Vin med kant - og den i dag 35-årige vinhandler fik et godt tilbud om afståelse.

- Så arbejdede jeg med kunde- og loyalitetsprogrammer inden for detailhandel i firmaet My World en tid, inden jeg uopfordret søgte ind til Meny, da vi begyndte at læse om, at kæden byggede i Fredericia.

Posten som chef for det kommende varehus fik han. Som sagt med titel af købmand. Henrik Eriksen er ansat af Meny og kædens moderselskab i Danmark, Dagrofa.