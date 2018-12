Fredericia får en ny kiosk med kryptisk navn

Fredericia: Nu, hvor Kiosk Bülow er lukket, mangler den østlige del af Fredericias midtby en kiosk.

Det mener familien Savirimuthu, der fredag 7. december slår dørene op til en ny kiosk på hjørnet af Dronningensgade og Danmarksgade.

Kiosken kommer til at hedde Maaveeran Peter Buhl - som på tamilsk betyder "Hvem er Peter Buhl". Navnet er en hilsen til den fredericianske sø- og krigshelt, Peter Buhl.

Butikslokalerne, hvor der tidligere var B&O-forhandler, er på 141 kvadratmeter. De kommer til at rumme lager og kontor, spillemaskiner og kiosk. Selve kiosken bliver en helt klassisk kiosk med slik, toastbrød, øl, cigaretter, blade, lotto og meget andet.

Familien Savirimuthu har før drevet kiosk i Fredericia. Og nu hvor Kiosk Bülow er lukket, vurderer de, at der er marked for en ny kiosk. Derfor har de, med Annamma Savirimuthu i spidsen, investeret et sekscifret beløb i at starte den nye kiosk op.

Det er planen at holde åbent fra klokken 9-21 hver dag. Men åbningstiderne kan ændre sig, hvis familien kan mærke kundeinteresse for det.