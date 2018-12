Krydstogtgæsterne fra rederiet Fred. Olsen Cruise placerer Fredericia i top 20 over de bedste byer at besøge i verden.

- Det er fantastisk, vi er nummer 17 ud af 218 destinationer. Vi har 6. Juli Garden og kanonlauget dernede til at byde krydstogtgæsterne velkommen sammen med mange frivillige og fredericianere. Resultatet viser, at det, vi gør, skal vi fortsætte med at gøre, fortæller cruise manager hos ADP, Line Tange.

Det mener i hvert fald gæsterne hos rederiet Fred. Olsen, som har rangeret Fredericia på henholdsvis en tredje- og en syttendeplads, når det kommer til god placering af anløbet i forhold til byen og størst tilfredshed med velkomsten. Det er vel at mærke i konkurrence med kendte krydstogtdestinationer over hele verden.

Varm velkomst

Rederiet Fred. Olsen præsenterede sine krydstogtgæsters bedømmelse af 218 byer over hele verden på en messe i Madrid for nylig. Her var SDK Cruise, der er agent på 16 af de 20 krydstogtanløb næste år, til stede.

- For et lille rederi som Fred. Olsen trækker det ikke at komme ind i en stor by med mange andre rederier på besøg. De vil hellere sejle ind til en lille by, hvor de bliver taget godt imod, fortæller direktør hos SDK Cruise, Henning Schou, og fortsætter:

- Desuden er deres passagerer ofte gengangere. Derfor er det vigtigt, det ikke er samme anløb hver gang. Der skal ske noget nyt. Det betyder noget, at hele byen gør noget for at få gæsterne til at føle sig velkommen. I Skt. Petersborg eller Barcelona lægger de bare til kaj, og der er ikke gjort noget specielt for dem. Det er den varme velkomst, der gør udslaget.