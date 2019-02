Fredericia er en energiby

Et gratis opslagsværk

Ownr er et nyt dansk opslagsværk over danske virksomheder og virksomhedsejere etableret i 2014 og med en målsætning om at blive en international platform.



Ownrs opslagsværk kaldet "udforsk" er gratis og giver via unikke værktøjer brugerne mulighed for med få klik at opnå dyb indsigt i de virksomheder og virksomhedsejere, som interesser den enkelte bruger. Det er også muligt at se koncerndiagrammer, tidslinjer, strukturerede regnskabstal, ledelses- og ejerhistoriker mm Platformen er i stadig udvikling, og der tilføjes løbende nye værktøjer og features.



Ownr er ejet og drevet af Frederik Friche, Jesper Krogh Støttrup, Thomas Frost og Mick Stjernelykke. Jesper og Frederik er advokater og indehavere af den digitale advokatvirksomhed NEMADVOKAT. Thomas Forst og Mick Stjernelykke har til sammen arbejdet 30 år med teknologi, opbygning af hjemmesider og digitale platforme.



I denne top ti har vi valgt at fokusere på de ti bedste driftsvirksomheder, målt på deres resultat før skat i det seneste årsregnskab. Med andre ord har vi sorteret holding- og andre investeringsvirksomheder fra, hvis resultat i overvejende grad kommer fra tilknyttede og associerede virksomheder. Koncernresultater er ligeledes sorteret fra, så der kun ses på de enkelte virksomheders resultat.