Fredericia-café får kæmpe bøde og sur smiley efter episode med laks

Fredericia: Café Vivaldi i Gothersgade har fået en bøde på 10.000 kr. af Fødevarestyrelsen, der tidligere i februar måned aflagde stedet et besøg.

Her kunne kontrollanterne konstatere, at der blev opbevaret laks ved en temperatur på 6,2 grader.

Den temperatur er alt for høj, lyder det fra styrelsen, der udover bøden også tildeler caféen en sur smiley.

I kontrolrapporten står der:

Af virksomhedens egenkontrol fremgår det, at virksomhedens temperaturkrav til det kølerum, hvor laksen blev opbevaret, er max 5 grader celsius. Vejledt om at fersk fisk skal opbevares ved max 2 grader celsius eller være tilstrækkeligt iset.

Café Vivaldi-bestyreren i Fredericia, Danail Iliev, kalder over for B.T. episoden en regulær tanketorsk.

- Køkkenmedarbejderne havde glemt at lægge is i kassen i vores kølerum, der ellers skulle sikre, at fiskene havde den rigtige temperatur, siger han til avisen og fortsætter:

- Fremover tager vi laks direkte fra fryserummet. Og vi opbevarer ikke længere fersk laks i kølerummet.

Læs hele rapporten hér.