Fredericia: Julebyen i Fredericia har otte julehuse, hvor der bliver solgt forskellige ting i løbet af december.

Den kommende weekend er det muligt at købe en værtsgave, lækkerier, pakker til børn- og børnebørn og andet godt med den ekstra gevinst, at man med sit køb støtter kvinder med behov for hjælp, hvis man lægger vejen forbi det julehus, hvor Zonta Lillebælt holder til fredag, lørdag og søndag, 7.-9. december med åbent for salg fredag kl. 15-18, lørdag og søndag kl. 10-16.

Zonta Lillebælt hører til den internationale organisation Zonta, der har til formål at forbedre og styrke kvinders stilling.

Overskuddet fra julesalget går til lokale og internationale initiativer med fokus på kvinder.

Til salg er også kort med tre forskellige motiver fra den vejlensiske maler Albert Bertelsens hånd. Overskuddet fra salg af disse kort er øremærket koldingensiske Trine Sigs projekt med genanvendelige og infektionsstoppende hygiejnebind til kvinder i nød.