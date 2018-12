Fredericia: Ulla Dueholm, der er født og vokset op i Fredericia og ofte bruger byen som sin scene i sine bøger, er aktuel med to nye bøger.

I krimiserien "1 sag for 3" udkommer 14. december nummer to med titlen "Annoncen".

Om handlingen lyder det i en pressemeddelelse fra forlaget Mellemgaard, at det drejer sig om et dobbeltmord på et motelværelse, som ved første øjekast virker lige ud ad landevejen. Men tvillingeparret Peter og Ove Ovesen graver sig altid dybt ned i de sager, der kommer deres vej, og det er hverken første eller sidste gang, at sagen ikke er så ligetil.

"Synspunkter 5" er titlen på en anden bog fra den flittige forfatter, som udkom 5. november. Her har Ulla Dueholm samlet en række historier, hvor der skulle være noget for enhver smag lige fra romantik til det overnaturlige over science fiction. Det er endnu en mangfoldig mundfuld blandede bolsjer i Synspunkter-serien, lyder det i pressemeddelelsen.

Medforfattere på Synspunkter 5 er Naira, Mikael Christiansen, Maria Lermann, Bertha Dressel, Kirstine Nyboe, Julie Haagensen, Jens David Olsen, Lene Schønemann, Tina Petersen, Berit Scmøde, Ruth Krag Nielsen, Inge Nielsen og Stefan Holbek.

Bogen er på 440 sider og er udgivet på Saxo.com

Ulla Dueholm bidrog i 1980'erne aktivt til det kulturelle miljø i Fredericia som forfatter, instruktør og skuespiller. Efterfølgende bredte hun sit kunstneriskevirke til hele landet. De kreative kræfter bruges nu på hendes forfatterskab. Hun bor i Skovlunde.