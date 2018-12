Fredericia Triathlon Team lander en ny storsponsor

Fredericia: Fredericia Triathlon Team har netop indgået en treårig samarbejdsaftale med Malermester Tina Mechlenborg. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

- Vi er rigtig glade for, at Tina - en lokal malermester - vil være med til at forbedre mulighederne for klubbens medlemmer, siger klubbens sponsoransvarlige, Jesper Abildgaard.

- Jeg har indgået denne sponsoraftale med Fredericia Triathlon Team som blandt andet indeholder nye træningsdragter til de unge mennesker, for at de skal føle det fællesskab og sammenhold, som findes i klubben, selvom triathlon er en udpræget individuel sportsgren. Når ungdoms-triatleterne iklæder sig dragterne og tager til træning eller stævne, så minder det dem med stolthed om, at de er en del af en velfungerende klub med træning og faciliteter til det, lyder det i pressemeddelelsen fra Tina Mecklenborg.

Malermester Tina Mecklenborg vil være at finde på triatleternes rød-hvide dragter fra 2019 til 2022.

Parterne oplyser ikke om sponsoratets størrelse. Men klubben opererer med flere kategorier af sponsorer. Storsponsorer ligger i kategori to - kun overgået af hovedsponsor.