Fredericia Teater søger to nye chefer: Søren Møller skal have mere tid til udvikling

- Her har vi også kigget på vores stab og budgetteret de her to nye stillinger. Det er altid svært at finde balancen for det helt rigtige antal medarbejdere. Den overordnede strategi er fortsat at holde Fredericia Teater så slankt som muligt. Men med lige nøjagtig de her to stillinger er meningen, at vi får frigjort mere tid til primært Søren Møller på de her to overordnede administrative områder, siger Anders Østergaard.

Skal udvikle forestillinger

Med de to nyansættelser ruster Fredericia Teater sig til en voksende forretning. Omsætningen er stigende, men teaterchef Søren Møller skal fortsat have tid til det kunstneriske.

- Den tid, Søren Møller får frigjort, skal han bruge på fortsat at udvikle nye samarbejder og forestillinger. Tallene viser tydeligt, at teatret fortsat er voksende på omsætning og antal solgte billetter. Vi vil sørge for, at der ikke går mere af Sørens tid på administration og marketing, for det er ikke der, vi ønsker at investere hans timer. Derfor passer de to nye stillinger godt ind, siger Anders Østergaard.

Da Fredericia Teater i oktober præsenterede halvårsregnskabet for 2018, viste det et underskud på 4,2 millioner kroner. I den forbindelse fortalte Anders Østergaard til Fredericia Dagblad, at der havde været naturlige opsigelser og enkelte afskedigelser på teatret, og at enkelte stillinger ikke var blevet genbesat.

- Hvordan er det så nu muligt at ansætte to nye chefer?

- Det er vigtigt at skelne mellem 2018 og 2019, siger Anders Østergaard og fortsætter:

- Det, vi taler om nu, er budgettet for 2019, og det ekstra arbejde der ligger omkring den øgede omsætning fremadrettet. Senest meldte vi ud på verdenspremieren "She Loves You" med musik af Beatles. Og med det, der ellers ligger på tegnebrættet for det nye år og frem, er det en forsvarlig disposition at budgettere de her to nye stillinger ind.