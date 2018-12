Fredericia Teater jubler: Over en kvart million billetter revet væk i denne sæson

273.661 fik en teateroplevelse

Siden 1. august 2018 har 273.618 gæster været inde at opleve en af Fredericia Teaters produktioner.Det er ikke muligt helt at gøre forestillingerne op på de enkelte scener af hensyn til aftaler om fortrolighed mellem Fredericia Teater og samarbejdspartnerne.



Men Klokkeren fra Notre Dame blev spillet for 40.216 i 2017, og det var alene i København.



Seebach the Musical blev set af 186.383. Forestillingen havde premiere i Fredericia og blev siden flyttet til Det Kongelige Teater. Opgørelsen gælder frem til 31. juli 2018.



A Musical X-Mas blev alene spillet på Fredericia Teaters lille scene og blev set af 1265.



Prinsen af Egypten er indtil videre også kun opført på Fredericia Teater. Den blev set af 40.216.



Det samme med afgangselevernes Showcase. Den blev set af 2054.