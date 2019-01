Fredericia Roklub med ved EM

Der er garanti for ergometerroning i absolut verdensklasse, når Gladsaxe Idrætshal 26. januar slår dørene op for EM i romaskine.

Fredericia: Ergometer DM er for de fleste roklubber, vintersæsonens største event, og i år er det endnu større, fordi Danmark samtidig er vært for Europamesterskaberne. Og når der sidste lørdag i januar, bliver afholdt ergometer EM i Gladsaxe, er det med tre tilmeldinger fra Fredericia Roklub.

Både junior-, senior- og mastersroere skal i maskinerne, og får danske såvel som internationale konkurrenter.

EM i indendørs roning tiltrækker hvert år et stigende antal roere, og dette år er ingen undtagelse. Således har 28 nationer meldt deres ankomst til stævnet, hvor også USA deltager.

- Dansk roning har en tradition for at være vært for internationale events. Dette EM følger denne tradition, som ikke kun er vigtig for at markere roning som en betydningsfuld sport i Danmark, men også for at samle danske roere til en vinterbegivenhed i en tid, hvor roning på vandet kan være en udfordring. Den internationale betydning er også stor, idet dansk roning får vist Det Internationale Roforbund FISA, at mens vi venter på indvielsen af det nye Danmarks Rostadion i 2021, kan internationale roevents fortsat afvikles i Danmark, siger formand Henning Bay.

28 nationer deltager ved EM med 64 hold og 915 tilmeldte roere.

For dem, der ikke har mulighed for at aflægge Gladsaxe Idrætshal et besøg, streames hele eventen live af Concept 2 Danmark. Find streamen på roning.dk og læs mere om stævnet på www.eric2019.com.