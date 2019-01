Fredericia: Prisvindende britisk band på visit

Fredericia: Oysterband er en moderne folk-baseret britisk gruppe, der spiller levende folkrock, men ikke traditionel engelsk folkemusik i den forstand, men kærligheden til "rødderne" skinner dog stadig igennem.

Oysterband kan opleves i Tøjhuset søndag 3. februar kl. 20.

Bandet har opbygget et stort publikum i Danmark gennem mange besøg siden starten i 1976.

Oysterband opstod i og omkring Canterbury, hvor nogle af medlemmerne studerede. I 80'ernes England med fokus på rock og postpunk var det svært at placere Oysterband, og det var ikke særlig hipt at være et folk-band. Men musikken trak alligevel et publikum til, og de blev siden beskrevet som nogle af grundlæggerne af den engelske folkrock.

Sammen med June Tabor har de blandt andet gjort rent bord ved BBC Folk Awards 2012 og vundet alle de fire kategorier, de var nomineret i, deriblandt den prestigefyldte "Best Album", med albummet "Ragged Kingdom".