Fredericia Kommune er ved at være klar til vinteren

Sne og is: Kong Vinter og hans hær af sne og slud kan bare komme an i Fredericia Kommune. Saltlageret er fyldt op, og vinterberedskabet i Vej & Park - Drift har de seneste par måneder været i gang med at gøre kost, plov og andet maskineri og udstyr klar, så alle kan komme mere sikkert frem. Der er også meget, man kan og ikke mindst skal gøre for at passe på sig selv og hinanden ude i vinterlandskabet.

På Fredericia Kommunes hjemmeside under "Drift og vedligehold af veje" kan du læse om, hvad kommunen gør, og hvad man som grundejer skal være opmærksom på, når vejrudsigten melder med sne og frost. Som grundejer skal man sørge for at rydde fortovet ud for sin ejendom-både på offentlige veje og private fællesveje.